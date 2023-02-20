Президент Байден прибув до Польщі

Ввечері 20 лютого президент США Джо Байден перетнув кордон Польщі, повідомляє РАР із посиланням на слова заступника глави польського МЗС Пьотра Вавжика.

Байден прибув до Польщі потягом. На залізничному вокзалі в Перемишлі президента США чекає колона автомобілів, звідки американський президент має вирушити до Варшави.

Офіційний візит Байдена розпочнеться у вівторок, 21 лютого.

До цього глава Польщі Анджей Дуда заявляв, що візит його американського колеги матиме "потужну політичну вагу" і очікує на "багато конкретики", яку, ймовірно, не можна буде озвучувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відвідає Польщу протягом 20-22 лютого. А 3 березня відбудеться його зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

20 лютого Байден відвідав Україну.