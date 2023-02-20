Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
ГоловнаСвіт

Президент Байден прибув до Польщі

Офіційний візит розпочнеться завтра, 21 лютого.

Президент Байден прибув до Польщі
Фото: ЕРА/UPG

Ввечері 20 лютого президент США Джо Байден перетнув кордон Польщі, повідомляє РАР із посиланням на слова заступника глави польського МЗС Пьотра Вавжика.

Байден прибув до Польщі потягом. На залізничному вокзалі в Перемишлі президента США чекає колона автомобілів, звідки американський президент має вирушити до Варшави.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Офіційний візит Байдена розпочнеться у вівторок, 21 лютого. 

До цього глава Польщі Анджей Дуда заявляв, що візит його американського колеги матиме "потужну політичну вагу" і очікує на "багато конкретики", яку, ймовірно, не можна буде озвучувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відвідає Польщу протягом 20-22 лютого. А 3 березня відбудеться його зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

20 лютого Байден відвідав Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також