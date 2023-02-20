Штати попереджали росіян про візит Байдена до України

Радник президента США з нацбезпеки Джек Салліван підтердив оприлюднену журналістами інформацію про те, що Вашингтон попереджав росіян про візит Джо Байдена до України. Він відмовився уточнити, яке саме повідомлення отримали росіяни, але сказав, що це було зроблено для уникнення конфлікту, пише The Guardian.

"Ми зробили це за декілька годин до його прибуття з метою усунення конфлікту, і через конфіденційний характер повідомлень я не буду вдаватися в те, як вони відреагували або про що точно ми повідомили. Але я можу підтвердити, що ми надали це повідомлення", – сказав він.

Салліван назвав поїздку Байдена безпрецедентною, оскільки раніше президент США ніколи не приїжджав до столиці країни, яка воює, за винятком тих, де були присутні американські війська – Іраку та Афганістану.

"Але, звісно, у таких починаннях все ще був і є ризик, і президент Байден відчув, що було важливо здійснити цю поїздку через критичний момент, у якому ми опинились, коли ми наближаємося до річниці повномасштабного вторгнення Росії", – додав він.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Байден здійснив візит до Києва. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, засвідчив продовження американської підтримки та анонсував новий пакет допомоги, що включатиме боєприпаси для HIMARS.