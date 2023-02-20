Зеленський про перемовини з Байденом: "Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу"

"Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік став роком перемоги".

Президенти США і України під час зустрічі в Києві мали переговори як у форматі тет-а-тет, так і в розширеному форматі. Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік став роком перемоги", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитися очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки.

"Українці памʼятають незмінну увагу пана президента Байдена до нашого народу. Ми постійно перебуває на звʼязку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни. Цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин, тому що цей період найскладніший", – сказав він.

Зеленський оцінив переговори із Байденом як змістовні.

"Хочу подякувати особисто пану президенту Байдену, його команді, Конгресу, усім американцям", – додав він.

Результати візиту, як і нещодавньої поїздки Зеленського до Вашингтона, будуть відчутними на полі бою, запевнив президент України.

"Рішення Сполучених Штатів щодо Abrams для України вже заклало основу для танкової коаліції і історично важливим є наш прогрес у питаннях щодо протиповітряної оборони. Проговорили питання сьогодні також далекобійної зброї та зброї, яка може ще постачатись в Україну, і до цього її не було", – сказав президент.

Він подякував за анонсований новий пакет допомоги від США і наголосив, що він свідчить про те, що у російських спроб реваншу не буде шансів.

"Фактично маємо спільний погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру, її безпекові елементи", – додав президент.

Він також підкреслив, що Росія має відкшодувати всі завдані війною збитки.

"Немає альтернативи зі створення спеціального трибуналу. Авжеж, я дуже хотів би, щоб США були залучені до реалізаці нашої формули миру. Ми мажємо напрацювання на цьому шляху. Вже цього тижня в Нью-Йорку спільно з США та майде 60 іншими державами ми виносимо на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про підтримку миру в Україні", – сказав Зеленський.

Президент додав, що сьогодні на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку, присвячену Байдену.

"Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року. Постійна, незмінна, потужна увага нашій боротьбі і увага захисту української демократії та особистий внесок пана Байдена – це те, що завжди буде в історії", – наголосив він.

Нагадаємо, візит президента США до Києва не було анонсовано. Під час поїздки до Києва він оголосив про новий пакет допомоги вартістю в $500 млн та анонсував нові санкції проти Росії.