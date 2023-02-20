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Вартість нового пакету допомоги від США складе $500 млн

У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору. 

Вартість нового пакету допомоги від США складе $500 млн

Президент США Джо Байден анонсував виділення Україні пакету допомоги в пів мільярда доларів. Про це він оголосив під час візиту до Києва, передає CNN.

Президент США на спільному з президентом України брифінгу повідомив, що пакет включатиме більше військового обладнання, зокрема артилерійських боєприпасів, Javelin та гаубиць. 

Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про "зброю великої дальності та зброю, яка все ще може постачатися в Україну, хоча раніше її не постачали".

У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, коли повномасштабна війна переходить у другий рік.

"Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть", – сказав Байден.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибув до Києва з візитом, підготовка якого трималася в секреті. Байден наголосив, що хоче засвідчити непохиту підтримку та відданість демократії, суверенітету та територіальної цілісності України напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

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