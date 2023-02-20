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Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін Гідності.

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні - активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Глава держави та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв у центрі Києва.

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін Гідності, який було виготовлено за дорученням президента з метою вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. На дзвоні розміщено напис "Слава Україні! Небесній Сотні слава!".

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні в Україні вдев`яте відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Під час Революції гідності 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича.

За один день під час сутичок із силовиками загинули кілька десятків людей, снайпери стріляли в активістів на ураження.

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