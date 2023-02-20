Головне за ніч. Понеділок, 20 лютого

День пам’яті Героїв Небесної Сотні, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, візит прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні до Києва.

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Цей день відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні". Дев'ять років тому, під час Революції гідності, 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича. За один день під час сутичок із силовиками загинули кілька десятків людей, снайпери стріляли в активістів на ураження.

105 загиблим посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Цьогорічна програма заходів із вшанування пам'яті Героїв передбачає проведення кількох виставок, у тому числі у дзвіниці Києво-Печерської лаври, круглих столів, ходи пам'яті, та інших. Заходи відбуватимуться під гаслом: "Небесна Сотня - перші герої російсько-української війни".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще двох ударів - по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та два дрони-камікадзе типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 143 680 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько 5:00 ранку російські війська обстріляли Куп'янський район Харківщини. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може перебувати жінка.

У селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв селище Стрілеча Харківського району. Поранені двоє цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Більше інформації – в нашій новині.

Сьогодні до Києва прибуває прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, раніше говорила, що планує відвідати Київ до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.

Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні наголошувала, що підтримує Україну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!