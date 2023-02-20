Зеленський звернувся до українців у День памʼяті Героїв Небесної сотні

Він наголосив, що українці знають, що таке – виборювати і захищати власну свободу: на площах, на барикадах, на передовій.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у День памʼяті Героїв Небесної Сотні. Він наголосив, що українці знають, що таке – виборювати і захищати власну свободу: на площах, на барикадах, на передовій.

"Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі і народу. Єдності, яка дає нам незламність", – сказав президент.

Він додав, що з часом голос мільйонів злився в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться і збереже свободу.

Герої Небесної сотні – люди різного віку і професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей – повага, свобода, рівність, демократія, відкритість України до світу, поєднаність держави з усією Європою, незалежність України. Це те, що мотивувало майдани збиратися і те, що мотивує зараз захищатися.

"Наша міцність і сила духу базується на силі багатьох українців, які не здавалися та діяли заради того, щоб Україна жила. Через девʼять років після Революції Гідності битва триває за самостійну, вільну, сильну країну. Європейську, незалежну, демократичну і цілісну. Рабів до раю не пускають – це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", – наголосив президент.

Дев'ять років тому, під час Революції гідності, 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади на той момент президента Віктора Януковича. За один день під час сутичок із силовиками загинули кілька десятків людей, снайпери стріляли в активістів на ураження.

Наразі цей день відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".