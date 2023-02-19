Сьогодні росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини

У неділю російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки постраждали п'ять громад регіону.
Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області – Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської", – йдеться у повідомленні.
Протягом доби 19 лютого росіяни обстріляли:
- Миропільську громаду з мінометів з території РФ – три "прильоти";
- Білопільську громаду з міномета. Зафіксовано 22 "прильоти";
- Краснопільську громаду з мінометів – 28 "прильотів";
- Новослобідську громаду – з території РФ противник скинув 20 мін;
- Юнаківську громаду з мінометів – всього п'ять "прильотів".
Внаслідок обстрілів немає постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, протягом суботи 19 лютого ворог обстріляв чотири територіальні громади Сумської області. Було зафіксовано 75 “прильотів”.