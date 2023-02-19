Сьогодні росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини

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У неділю російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки постраждали п'ять громад регіону.

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області – Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби 19 лютого росіяни обстріляли:

Миропільську громаду з мінометів з території РФ – три "прильоти";

Білопільську громаду з міномета. Зафіксовано 22 "прильоти";

Краснопільську громаду з мінометів – 28 "прильотів";

Новослобідську громаду – з території РФ противник скинув 20 мін;

Юнаківську громаду з мінометів – всього п'ять "прильотів".

Внаслідок обстрілів немає постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, протягом суботи 19 лютого ворог обстріляв чотири територіальні громади Сумської області. Було зафіксовано 75 “прильотів”.