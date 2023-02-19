Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСуспільствоВійна

В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР

Найманці розділилися на групи і переховуються у лісах.

В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Фото: Новинарня

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало розмову російського військового, в якій він розповідає, що в районі Вугледара 200 найманців ПВК “Вагнера” втекли з фронту.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Вот я еще знаю, 200 человек сбежали, зеки, вагнеры эти, ЧВК. Которых с зоны набирали, вот они и сбежали... Угледар в 50 км от нас, где-то они вот тут по лесам, по горам. Разделились по группам, по 50 человек, вот где-то тут и лазят", – каже окупант.

Він також переконує співрозмовника, що не можна вірити тому, що говорять по телевізору. Зокрема про те, що є багато жертв серед росіян через те, що HIMARS наводяться за сигналами телефонів.

"Их собрали, чтобы президента послушать, они там сделали в клубе, телевизор поставили. И вычислили их по скоплению людей", – розповідає росіянин.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку бійці Державної прикордонної служби відбили атаку російських військ, у результаті чого ворог втратив понад 10 осіб убитими і пораненими, та взяли в полон найманця приватної військової компанії “Вагнер”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також