В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР

Найманці розділилися на групи і переховуються у лісах.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало розмову російського військового, в якій він розповідає, що в районі Вугледара 200 найманців ПВК “Вагнера” втекли з фронту.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Вот я еще знаю, 200 человек сбежали, зеки, вагнеры эти, ЧВК. Которых с зоны набирали, вот они и сбежали... Угледар в 50 км от нас, где-то они вот тут по лесам, по горам. Разделились по группам, по 50 человек, вот где-то тут и лазят", – каже окупант.

Він також переконує співрозмовника, що не можна вірити тому, що говорять по телевізору. Зокрема про те, що є багато жертв серед росіян через те, що HIMARS наводяться за сигналами телефонів.

"Их собрали, чтобы президента послушать, они там сделали в клубе, телевизор поставили. И вычислили их по скоплению людей", – розповідає росіянин.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку бійці Державної прикордонної служби відбили атаку російських військ, у результаті чого ворог втратив понад 10 осіб убитими і пораненими, та взяли в полон найманця приватної військової компанії “Вагнер”.