Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Бахмута бійці знищили орієнтовно 40 окупантів

Прикордонники загалом відбили 10 атак на східному фронті.

Біля Бахмута бійці знищили орієнтовно 40 окупантів
Фото: Lb.ua

Українські прикордонники відбили 7 атак російських окупантів біля Бахмута і знищили орієнтовно 40 загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Прикордонники відбили 10 атак на східному фронті, 7 з них – на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, більшість російських атак зупинили мінометники ДПСУ разом з артилеристами Збройних сил України. У приміській забудові Бахмута прикордонники знищували ворога зі стрілецької зброї й гранатометів. Орієнтовно втрати супротивника становили 40 осіб вбитими та 37 пораненими.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку бійці взяли в полон найманця приватної військової компанії «Вагнер».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також