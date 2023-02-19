Біля Бахмута бійці знищили орієнтовно 40 окупантів

Українські прикордонники відбили 7 атак російських окупантів біля Бахмута і знищили орієнтовно 40 загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Прикордонники відбили 10 атак на східному фронті, 7 з них – на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, більшість російських атак зупинили мінометники ДПСУ разом з артилеристами Збройних сил України. У приміській забудові Бахмута прикордонники знищували ворога зі стрілецької зброї й гранатометів. Орієнтовно втрати супротивника становили 40 осіб вбитими та 37 пораненими.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку бійці взяли в полон найманця приватної військової компанії «Вагнер».