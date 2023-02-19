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Каллас занепокоєна недостатнім виробництвом в оборонній сфері: "Росія сподівається на це"

На її погляд, деякі держави сподіваються, що війа в Україні мине сама собою. 

Каллас занепокоєна недостатнім виробництвом в оборонній сфері: "Росія сподівається на це"
Кая Каллас
Фото: скріншот

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас висловила занепокоєння через те, що деякі країни недостатньо інвестують у оборонний сектор та виробництво боєприпасів. 

На Мюнхенській конференції з безпеки вона зазначила, що саме на це розраховує Росія – що спроможності союзників України виснажаться. 

"Робити це швидше. Робити це швидше, оскільки українці повинні бути спроможними захищати себе, виграти цю війну, щоб Росія повернулася у свої кордони. І це неможливо без боєприпасів. Про що я дійсно занепокоєна, так це про те, що деякі колеги та оборонна індустрія кажуть: "У нас немає замовлень". У нас просто нема замовлень, щоб запустити виробництво, робити інвестиції. Для мене це виглядає так, що деякі країни досі сподіваються, що це все саме мине. Що "ми зараз дамо Україні все, а потім – годі, давайте підведемо риску, це надто дорого". І я думаю, що Росія грає на цьому, сподівається на це", – зазначила вона. 

Каллас додала, що росіяни розраховують на те, що Захід втомиться від власних ініціатив. Водночас сама Росія має великий людський ресурс і невпинно виробляє боєприпаси. 

Каллас нагадала, що рішення потрібно ухвалювати не лише в середньостроковій, а й у довгостроковій перспективі. Вона нагадала, що колись світ не повірив Гітлеру щодо йодо планів, а в 2007 – не повірив президенту РФ Володимиру Путіну, який на Мюнхенській конференції був досить чітким стосовно його планів. 

Того року Путін на конференції заявив, що НАТО "висуває передові сили" до російських кордонів, і що США "переступиои національні кордони в усіх сферах".

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