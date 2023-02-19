ЄС не повинен просто покладатися на США у вирішенні європейських справ, – премʼєр Швеції

Європейська спільнота зберегла єдність протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також збереглася єдність Європи та США.

Таку точку зору на Мюнхенській безпековій конференції висловив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Водночас він наголосив, що Європі потрібно діяти спільно зі Штатами, зокрема в питаннях допомоги Україні.

"Якщо ми хочемо зберегти цю єдність з США, ЄС повинен довести, що ми надзвичайно активні у вирішенні всіх європейських справ. Не просто покладатися на те, що США подбають про це за нас", – сказав він.

Зокрема, премʼєр відзначив питання збору та використання коштів на допомогу Україні.

Минулого тижня Крістерссон був із візитом в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запевнив у наданні всієї можливої військової та економічної допомоги.