В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 застарілих броньованих машин
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
У Хмельницькому вибухи пошкодили виші, багатоповерхівки, поранено двох осіб (оновлення)
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
Константинов і Сальдо привезли на окуповану Херсонщину святі мощі до 23 лютого
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
На Луганщині рашисти встановили потужну систему РЕБ, яка не дає працювати дронам
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСвіт

ЄС не повинен просто покладатися на США у вирішенні європейських справ, – премʼєр Швеції

Крістерссон вважає, що Брюсселю та Вашингтону вдалося зберегти єдність протягом повномасштабного вторгнення Росії. 

ЄС не повинен просто покладатися на США у вирішенні європейських справ, – премʼєр Швеції
Новий прем'єр Швеції Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Європейська спільнота зберегла єдність протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також збереглася єдність Європи та США.

Таку точку зору на Мюнхенській безпековій конференції висловив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Водночас він наголосив, що Європі потрібно діяти спільно зі Штатами, зокрема в питаннях допомоги Україні. 

"Якщо ми хочемо зберегти цю єдність з США, ЄС повинен довести, що ми надзвичайно активні у вирішенні всіх європейських справ. Не просто покладатися на те, що США подбають про це за нас", – сказав він. 

Зокрема, премʼєр відзначив питання збору та використання коштів на допомогу Україні.

Минулого тижня Крістерссон був із візитом в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та запевнив у наданні всієї можливої військової та економічної допомоги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також