Нідерланди висилають 10 російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Країна також закриває своє генеральне консульство у Петербурзі.

Уряд Нідерландів висилає 10 російських дипломатів із країни через те, що Москва використовувала дипломатичне прикриття для шпигунства. Також уряд вирішив тимчасово закрити генеральне консульство у Петербурзі, пише Bloomberg із посиланням на слова очільника МЗС Вопке Гукстри.

Уряд постановив, що російських дипломатів у Нідерландах не може бути більше, ніж нідерландських у Росії.

"Попри численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися отримати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям", – сказав міністр.

Russia's continued attempts to place intelligence officers into the Netherlands under diplomatic cover are unacceptable. That is why we are limiting the number of Russian diplomats in the Netherlands. 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2023

У березні уряд Нідерландів заявив, що отримав інформацію від свого розвідувального агентства про те, що люди, акредитовані як російські дипломати в Нідерландах, діють як офіцери розвідки. Це змусило Нідерланди вислати 17 російських дипломатів, Москва у відповідь вислала 15 дипломатів назад до Нідерландів.

Днями Washington Post опублікувало великий матеріал про російських шпигунів у країнах Заходу. В ньому йшлося про те, що Росія намагалася надіслати своїх шпигунів, вигнаних з однієї країни, до іншої, аби перевірити рівень обміну даними між державами. Крім шпигунів під дипломатичним прикриттям, Москва також використовує так званих нелегалів – завербованих осіб, звʼязок яких із Росією важко встановити.

У матеріали зазначалося, що за рік повномасштабного вторгнення шпигунська мережа Росії була значно послаблена, оскільки західні розвідки посилили роботу. Але російські агенти все ще діють в європейських країнах.