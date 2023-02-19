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Нідерланди висилають 10 російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Країна також закриває своє генеральне консульство у Петербурзі. 

Нідерланди висилають 10 російських дипломатів через підозри в шпигунстві
Вопке Гукстра
Фото: t.me/kyivoda

Уряд Нідерландів висилає 10 російських дипломатів із країни через те, що Москва використовувала дипломатичне прикриття для шпигунства. Також уряд вирішив тимчасово закрити генеральне консульство у Петербурзі, пише Bloomberg із посиланням на слова очільника МЗС Вопке Гукстри. 

Уряд постановив, що російських дипломатів у Нідерландах не може бути більше, ніж нідерландських у Росії.

"Попри численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися отримати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям", – сказав міністр.

У березні уряд Нідерландів заявив, що отримав інформацію від свого розвідувального агентства про те, що люди, акредитовані як російські дипломати в Нідерландах, діють як офіцери розвідки. Це змусило Нідерланди вислати 17 російських дипломатів, Москва у відповідь вислала 15 дипломатів назад до Нідерландів. 

Днями Washington Post опублікувало великий матеріал про російських шпигунів у країнах Заходу. В ньому йшлося про те, що Росія намагалася надіслати своїх шпигунів, вигнаних з однієї країни, до іншої, аби перевірити рівень обміну даними між державами. Крім шпигунів під дипломатичним прикриттям, Москва також використовує так званих нелегалів – завербованих осіб, звʼязок яких із Росією важко встановити.

У матеріали зазначалося, що за рік повномасштабного вторгнення шпигунська мережа Росії була значно послаблена, оскільки західні розвідки посилили роботу. Але російські агенти все ще діють в європейських країнах. 

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