Шпигуна з британського посольства засудили за зраду до понад 13 років тюрми

У Великобританії суд визнав колишнього охоронця посольства Великобританії в Берліні винним у зраді, повідомляє Reuters.

Девід Баллантайн Сміт передав Росії секретну інформацію та отримав гроші за свою роботу.

Лондонський суд постановив засудити зрадника до 13 років і 2 місяців тюрми.

Суддя заявив, що Сміт керувався своїми антибританськими та проросійськими поглядами.

"Я впевнений, що ви скоїли ці злочини з наміром допомогти Росії... Мотивом вашого сприяння їм було заподіяння збитків британським інтересам", — сказав суддя.

Нагадаємо, шпигун понад три роки збирав секретну інформацію, зокрема, листування з тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Тим часом інший завербований Росією шпигун з німецької розвідувальної служби BND Карстен Лінке мав збирати дані про розташування наданих Україні установок HIMARS та IRIS-T.