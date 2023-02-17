Ціна на європейський газ знизилась до мінімуму за останні 17 місяців

Європейські ф’ючерси на природний газ впали нижче 50 євро вперше за 17 місяців, оскільки найгірша енергетична криза в регіоні за десятиліття відступає, пише Bloomberg.

Ціни впали більш ніж на 80% від серпневого піку, коли скорочення газу Росією вдарили по Європі з витратами приблизно в 1 трильйон доларів, завдавши удару по економіці регіону та підштовхнувши інфляцію до найвищого рівня за десятиліття. Зараз на континенті спостерігається різкий поворот у зв’язку із відносно м’якою погодою, спробами зменшити споживання енергії та потужними надходженнями зрідженого природного газу зі США до Катару.

Базові ф'ючерси на березень впали в ціні на 4,8% до 49,5 євро за МВт-год, або 555,73 долара за тисячу кубометрів. Це – найнижчий рівень закриття з кінця серпня 2021 року. Цього року ціна газу в Європі впала на близько 35%.

Ціни все ще можуть зрости, якщо холодна погода триватиме до кінця зими або якщо будуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за СПГ все ще може створити ризик зростання.

На даний момент високий рівень зберігання газу є буфером для Європи і приводом для оптимізму, що регіон зможе пережити цю та наступну зиму.

Нагадаємо, нещодавно президентка Європейського комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент Росії Володимир Путін програв енергетичну війну проти Європи.