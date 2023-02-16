Ніщо не свідчить про те, що три збиті повітряні об’єкти були пов’язані з китайською програмою розвідки, - Байден

Втім, США поки не знають, що являли собою ці три об’єкти.

Білий дім вважає, що три безпілотні літальні об’єкти, які були збиті минулими вихідними американськими військовими, швидше за все, були пов’язані з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами.

Про це повідомляє CNBC.

“Ми ще не знаємо, що являли собою ці три об’єкти, але зараз ніщо не свідчить про те, що вони були пов’язані з китайською програмою розвідки повітряних куль або що вони були апаратами спостереження з будь-якої іншої країни”, - сказав президент США Джо Байден.

В свою чергу, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що рішення Китаю запровадити санкції проти американських оборонних підрядників було “придумуванням виправдань та спробою розкрутити” інцидент із шпигунською повітряною кулею.

“Наприкінці дня їхній аеростат спостереження справді був у нашому повітряному просторі. Увесь американський народ, увесь світ бачив, що зробив Китай, і це було безвідповідально”, - сказала вона.

Нагадаємо, Збройні сили США заявили, що вилучили важливу електроніку з китайської шпигунської кулі, збитої американським винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого.