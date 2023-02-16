Єврокомісія відмовилася від планів вводити санкції проти ядерної галузі Росії, - Politico

Європейська комісія відмовилася від планів запровадити санкції щодо російської ядерної галузі або її представників у 10 пакеті санкцій, повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Спершу Єврокомісія повідомила, що намагатиметься розробити санкції проти цивільного ядерного сектора РФ. Раніше Президент Володимир Зеленський закликав хоча б ввести санкції проти Росатома.

Однак цей план провалився, заявили джерела видання, вказуючи на останні проєкти санкцій.

Вони розділені на декілька частин: тут і нові правила, що стосуються конкретних галузей, таких як авіація чи військова промисловість, а також списки, що накладають візові обмеження та заморожують активи для окремих осіб та компаній. Та жодна з них не включає ядерну галузь.

Проти санкцій щодо ядерної галузі РФ виступала Угорщина, вказуючи на залежність від Росатому. Щоб подолати потенційне вето цієї держави, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників Росатому та інших компаній, але нарешті вирішив цього не робити.

"Угорщина цього не пропускає, оскільки їхня АЕС належить Росатому, і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергопостачання країни. Але санкції проти фізичних осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Проявила обережність і Франція. Цього тижня представник міністерства економіки країни заявив журналістам, що "багато атомних електростанцій використовують паливо російської енергетики".

Деякі дипломати ЄС висловили розчарування щодо цього кроку. "Це сумно. Щодо ядерної частини... ніхто нам не сказав, що це не нормально або це буде проблемою... Ось чому ми здивовані", - сказав один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, 15 лютого Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

Днями Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомну галузь. Україна робить все, щоб ці санкції стали частиною глобальних санкцій проти РФ.