Вони мають до кінця дня 23 лютого покинути територію РФ.

Росія висилає чотирьох австрійських дипломатів.

Як повідомляють ЗМІ країни-країни агресора, 16 лютого до МЗС викликали посла Австрії. Йому висловили протест через те, що раніше Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон-грата.

Тепер четверо співробітників австрійського посольства в РФ отримали аналогічний статус і мають до кінця дня 23 лютого покинути територію Росії.

Також російське МЗС обурилося труднощами з оформленням віз для офіційних делегацій із РФ. Це унеможливлює участь у багатосторонніх заходах для представників країни-агресора.

Нагадаємо, на початку лютого Австрія вислала двох дипломатів посольства Росії і двох дипломатів з постійного представництва Росії при ООН.