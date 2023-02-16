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В Австрії заснували перше українське видавництво – "Видавництво вільних людей"

Книжки видаватимуть українською та німецькою мовами.

В Австрії заснували перше українське видавництво – "Видавництво вільних людей"
Фото: pxhere.com

В Австрії заснували перше українське видавництво FREE PEOPLE Verlag ("Видавництво вільних людей").

Про це у фейсбуці повідомила його співзасновниця Олександра Саєнко.

"Колись давно, понад 10 років тому, я подумала, що добре було б мати власне видавництво, щоб видавати те, чого мені тоді дуже не вистачало на книжковому ринку – особливих, гарних і змістовних, путівників і методичних матеріалів для викладачів іноземної мови. Тоді я відмахнулась від цієї думки як від наївної мрії, тому що ідея видавалась занадто амбітною для викладачки університету. Потрібно було змінити кілька професій і місць роботи, повернутись, нарешті, до викладання німецької мови, щоб давня мрія стала дійсністю", – написала вона.

FREE PEOPLE Verlag – видавництво книжкових, мистецьких і музичних видань. Книжки видаватимуть як українською, так і німецькою мовами.

Його засновники: Олександра Саєнко, засновниця фестивалю української культури UStream/Ukrainische Kulturtage, й Ірина Хамайко, засновниця Free People Educational Hub.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в німецькій мережі супермаркетів продають книги українських видавництв. 

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