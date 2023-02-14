Kyiv Symphony Orchestra закрив програму Музичного фестивалю на Канарських островах симфонією Лятошинського

З 9 по 11 лютого Kyiv Symphony Orchestra виступив з трьома концертами на 39-му Festival de Música de Canarias. Про це повідомила пресслужба оркестра.

Зокрема, оркестр закрив програму фестивалю 3-ою симфонією Бориса Лятошинського «Мир переможе війну». Крім цього, Kyiv Symphony Orchestra виконав для міжнародної публіки музику інших українських композиторів: “Мелодію” в обробці Мирослава Скорика, увертюру Миколи Лисенка до опери “Тарас Бульба”, а також «Концерт для арфи з оркестром» Рейнгольда Глієра. Наприкінці кожного концерту звучав гімн України. Керував виступами головний диригент оркестру Луїджі Гаджеро.

Як повідомляють організатори, концерти Kyiv Sypmphony Orchestra пройшли у повних залах.

Фото: Kyiv Symphony Orchestra

Festival de Música de Canarias проходить з 1985 року та традиційно відкриває музичний сезон у Європі. Цьогоріч у події взяли участь ВВС Philharmonic Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino, Chamber Orchestra of Europe, Тон Коопман.

Kyiv Symphony Orchestra заснований у 1979 році. З початку повномасштабного вторгнення оркестр активно гастролює за кордоном та виконує місію української культурної дипломатії. Зокрема, оркестр здійснив концертний тур “Voice of Ukraine”, в рамках якого зіграв українську музику XVIII-XX ст. у містах Польщі та Німеччини, а також виступив перед лідерами країн NATO на саміті в Мадриді 29 червня 2022. Концерти Kyiv Symphony Orchestra проходять за сприянням Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, Національна філармонія України розпочинає серію концертів “Філармонія нескорених”. Цей проєкт має на меті підтримку музикантів із окупованих та деокупованих українських територій.