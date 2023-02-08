Мінкультури чекає від київської влади визначення місця для перенесення пам’ятника Щорсу, - Ткаченко

В Києві триває демонтаж пам'ятників російським діячам. Сьогодні було демонтовано монумент радянському пілоту Чкалову.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

“На черзі інші пам’ятники російським постатям, яким не місце в публічному просторі України. Демонтаж пам’ятника Ватутіну вже погодили”, - написав міністр.

Він додав, що Мінкультури чекає, поки КМДА визначиться з місцем для перенесення пам’ятника Щорсу. Після цього монумент буудее перенесено.

Раніше повідомлялось, що Мінкультури дало “зелене світло” демонтажу пам'ятників Ватутіну та Чкалову у Києві. Сьогодні, 8 лютого, пам’ятник Чкалову було демонтовано.