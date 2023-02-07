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Землетруси у Туреччині та Сирії зруйнували щонайменше дві пам’ятки ЮНЕСКО

Постраждали історична фортеця Ґазіантеп та цитадель Алеппо.

Під час потужного землетрусу, що стався на півдні Туреччини та півночі Сирії в ніч на 6 лютого, постраждали два об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Стан фортеці Газіантеп після землетрусу
Фото: DailySabah
Стан фортеці Газіантеп після землетрусу

У Туреччині руйнувань зазнала фортеця Ґазіантеп, розташована за 80 кілометрів від епіцентру землетрусу, повідомляє турецьке видання Yeni Safak. Вона була збудована у ІІ-ІІІ ст. н.е. Після розколу Римської імперії фортеця перейшла під управління Візантії. У наш час у фортеці розташовувався Панорамний музей оборони та героїзму Ґазіантепу. 

Мінарет мечеті в цитаделі Алеппо до та після землетрусу
Фото: France 24
Мінарет мечеті в цитаделі Алеппо до та після землетрусу

У сирійському місті Алеппо землетрус зруйнував ще одну пам’ятку ЮНЕСКО - цитадель Алеппо. Як передає France 24, Генеральне управління старожитностей і музеїв Сирії повідомило, що секції північно-східних оборонних стін споруди тріснули та обвалились. Також пошкоджений купол мечеті всередині цитаделі та вхід у форт. Цитадель вже зазнавала руйнувань під час битви за Алеппо у 2010-х. Відреставровану пам’ятку частково відкрили для відвідувачів у 2018 році.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 4300 осіб.

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