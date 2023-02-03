Її звинувачують у заволодінні державними коштами.

Напередодні конкурсу на очільника Довженко-Центру Держкіно подало в суд на попередню директорку Олену Гончарук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Згідно з витягом, підставою для відкриття справи стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном.

Крім того, Головним управлінням Національної поліції м. Києва внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо порушення ЗУ "Про публічні закупівлі" та перевищення службових повноважень Оленою Гончарук - колишньою виконуючою обов’язки директора центру.

Мова йде про порушення в частині "видання та підписання розпорядчих документів по підприємству після видачі наказу про звільнення від виконання посадових обов’язків".

Окрім інших порушень, зафіксовано, що не зважаючи на те, що "Довженко центр", відповідно до штатного розпису має правовий відділ з юрисконсультом, юридичні послуги центр замовляв у сторонніх організаціях.

Зокрема, у січні цього року був укладений договір з адвокатом Крижанівською, предметом якого є "Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва" на 199 900 гривень.

Нагадаємо, у кінці грудня 2022 року Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру. Термін проведення конкурсу - не більш ніж 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року.

У листопаді тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора Довженко-Центру Юлія Каждан відмовилась виконувати свої професійні обов'язки.

Наприкінці листопада під час першого судового засідання у справі Довженко-Центру проти Держкіно пройшла акція підтримки.

Раніше, 8 листопада колектив "Довженко-Центру" не пустив новопризначену керівницю Юлію Каждан до приміщення. 10 листопада силовики провели у приміщенні Центру обшук та забрали печатку, при цьому не запротоколювали цю дію.