Книгу передадуть до музею історії Ірпеня, родинам загиблих воїнів, у школи та бібліотеку міста.

Фото: надав Петро Щербина

У Музеї історії Києва відбулась презентація книги «Битва за Ірпінь» журналіста Петра Щербини. Про це повідомила пресслужба МКІП.

У книзі «Битва за Ірпінь» видавництва “Саміт-книга” міститься щоденна хронологія подій в Ірпіні з 24 лютого по 2 квітня 2022 року: боїв за місто та життя після його деокупації. Також у книзі зібрані враження про події в Ірпені 2022 року міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, Міністра оборони Нової Зеландії Пені Хенаре, президентки Греції Катерини Сакелларопулу, японського піаніста Темпей Накамура, головнокомандувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшіса, французького кінорежисера-документаліста Філіпа Азуле.

"Битва за Ірпінь" містить перелік Героїв з числа місцевої тероборони, які віддали своє життя у боях за Ірпінь; список підрозділів, що виконували бойові завдання в районі міста Ірпінь; історичну довідку про Ірпінську битву 1918 року між військами УНР та радянською армією. А також фотоматеріали, які відобразили боротьбу ірпінчан за своє місто. Серед них – найперша фіксація фосфорної бомби, скинутої російськими військами на Ірпінь.

Над книгою працювали: автор Петро Щербина, фотограф Олег Гриб, фотограф Юрій Верес, ілюстратор Вадим Грінченко, художник Владислав Задворський, художнця Катерина Ведмідь. Книгу видано за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України - вона стала однією ж переможниць мистецького конкурсу книг на зміцнення національної єдності.

За словами Ірпінського міського голови Олександра Маркушина, книгу буде передано до Музею історії Ірпеня, міської бібліотеки, родинам загиблих воїнів та кожного навчального закладу міста.

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Фото: надав Петро Щербина

Нагадаємо, день дитячої книги пропонують відзначати 30 січня - у день народження автора "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка.