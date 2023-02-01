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РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії “Калібрів”

Загальний залп – 20 крилатих ракет.

РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії “Калібрів”
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає три носії "Калібрів", загальний залп становить близько 20 крилатих ракет.

Про це повідомили у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 20 ракет”, – ідеться в повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п`ять носіїв "Калібрів", загальний залп становить 72 ракети.

 

Нагадаємо, сьогодні станом на 6-ту ранку у Чорному морі перебувало 13 ворожих кораблів Російської Федерації, серед них – чотири ракетоносії. 

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