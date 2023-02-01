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До Києва приїхала віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт

Вона проведе в Україні кілька днів.

До Києва приїхала віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт
Фото: Катрін Герінг-Екардт у Twitter

Сьогодні віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула до України.

Про це вона повідомила у Twitter.

“Київ. Я приїхав сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла би отримати уявлення на місцях про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер відвідав 9 січня до Херсона.

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