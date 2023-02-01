До Києва приїхала віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт

Вона проведе в Україні кілька днів.

Сьогодні віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула до України.

Про це вона повідомила у Twitter.

“Київ. Я приїхав сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла би отримати уявлення на місцях про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні”, – йдеться у повідомленні.

Kiew. Hier bin ich heute mit dem Nachtzug angekommen. Die Ukrainer*innen verteidigen ihr Land & unsere gemeinsame Freiheit. Ich bewundere ihren Mut. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Bild vom Wiederaufbau, der humanitären Lage & dem schwierigen Lebensalltag vor Ort machen. pic.twitter.com/AnD3JyCM8a — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 1, 2023

Нагадаємо, депутат німецького Бундестагу Маркус Фабер відвідав 9 січня до Херсона.