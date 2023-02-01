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Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є влучання в будівлю ДСНС і землю біля Дому культури

Поранено людину.

Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є влучання в будівлю ДСНС і землю біля Дому культури
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

“Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих”, – розповів Синєгубов.

У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

 

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув чоловік.

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