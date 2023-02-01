Понад 8 500 шкіл України працюють в очному або змішаному форматі, – Шкарлет

Освітній процес в очному або змішаному форматах здійснюється у 12 926 школах України, з них 8 563 працюють в очному або змішаному форматі.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

“На сьогодні освітній процес відбувається в 12 926 школах, з них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі, тобто це майже 70%”, – розповів міністр.

При цьому 4 463 школи працюють виключно в онлайн-форматі. Вибір формату навчання залежить від безпекової ситуації, наявності бомбосховищ, укриттів, які облаштовані в закладах освіти.

З міркувань безпеки виключно в онлайні школярі навчаються в п’яти областях: Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській.

Нагадаємо, київські школи відновили навчання 30 січня.