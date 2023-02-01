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В Україні з нормами ЄС уніфікували ще один дорожній знак

Йдеться про розпізнавальний знак “водій з інвалідністю”.

В Україні з нормами ЄС уніфікували ще один дорожній знак
Фото: pmg.ua

В Україні змінив вигляд розпізнавальний знак “водій з інвалідністю”.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

“Минулого тижня ми писали, що відбулось оновлення першого розділу тестових питань до екзаменаційних білетів для теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Нагадуємо ще раз для вашої пильності, змін зазнав вигляд розпізнавального знаку “водій з інвалідністю””, – йдеться у повідомленні. 

Тепер знак уніфікований із дорожніми знаками у Європейському Союзі.

Зі змінами Правил дорожнього руху можна ознайомитись у постанов уряду № 1376.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС можна обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка.

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