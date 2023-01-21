У Києві прощаються із загиблим в авіакатастрофі в Броварах керівництвом Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє Суспільне, прощання почалося біля будівлі МВС. Опісля похоронна колона рушила до Українського дому.

У столиці через це перекрили деякі вулиці, зокрема, Хрещатик.

За інформацією КМДА, змінено рух автобусних маршрутів № 62 та № 114. Його відновлять після завершення церемонії прощання.

Фото: FREEДОМ

Фото: FREEДОМ

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота.