Ситуація в регіонах: на Харківщині від російських обстрілів загинула жінка, на Донеччині рашисти вбили трьох жителів

За минулу добу російські окупанти обстріляли низку українських населених пунктів. Є загиблі та поранені, серед потерплих - діти.

На Сумщині рашисти 20 січня протягом дня обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів. По Білопільській та Есманьській громадах ворог бив із мінометів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці обстрілів не було.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Полтавка, Білогір'я, Новоандріївка, Затишшя, Степове, Плавні, Кам'янське, Оріхів, Залізничне, Преображенка, Новопокровка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, зокрема, у Мелітополі, росіяни оголосили про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток.

На Дніпропетровщині окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Жертв немає, однак є руйнування.

Харківщина зазнала втрат: минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів ворог обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти. Найбільше від обстрілів постраждав Вовчанськ, де зранку були "прильоти" по приватному будинку. Внаслідок обстрілів загинула 60-річна жінка. Отримали пораненні 45-річна жителька та 7-річна дівчинка.

20 січня у Вовчанську внаслідок обстрілів поранено одну людину, ще одну - у Куп'янському районі.

На Луганщині за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Площанки і Червонопопівки. На Куп’янському напрямку обстрілів з російських танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Новоселівського та Стельмахівки. А на Лиманському загарбники обстріляли з усіх наявних вогневих засобів Новоєгорівку, Макіївку, Невське, Площанку, Голикове, Червонопопівку, Кремінну і Діброву.

Донеччина зазнала вночі 21 січня ракетного обстрілу. Відбулося загоряння в Костянтинівській громаді, (с. Білокузьминівка). Обстрілом було пошкоджено будівлю дитсадка. Інші дані щодо пошкоджень та руйнувань встановлюють.

Напередодні ввечері рашисти вдарили з РСЗВ "Град" по Торецьку та Нью-Йорку, пошкоджені багатоквартирні будинки. Також ввечері та вночі окупанти здійснили декілька обстрілів Курахового та околиць с. Веселий Гай. Пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків, теплові мережі, приватний садовий будинок, мережі газопроводу середнього тиску. Також було пряме влучання в торгівельний павільйон, приватні авто. Є прямі влучання в приватні житлові будинки, від чого спалахнули пожежі в житловому секторі, крім того, пошкоджені високовольтні лінії.

За інформацією Авдіївської військової адміністрації, вночі рашисти здійснили обстріл з РСЗВ "ГРАД". Були влучання снарядів в КП "АТТУ" та автобази. Станом на ранок 21 січня зафіксували артобстріл Авдіївки. Є влучання по Авдіївському ПТУ#43 та вул. Поштовій. Інформацію щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих встановлюють.

На лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, на ранок активізувалися штурмові дії на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного та Первомайського. Поблизу Бахмута та Соледара ситуація незмінно напружена.

За добу на Донеччині рашисти вбили трьох людей, четверо поранені.

На Миколаївщині зранку 20 січня росіяни завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині ворог не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Окупанти вкотре обстріляли Антонівку та Херсон. Під час артилерійської атаки Антонівки отримав поранення 15-річний хлопчик. У Новодмитрівці Бериславського району підірвався на міні чоловік, йому відірвало ногу.

Крім того, росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Через влучання ворожого снаряда загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували. Обійшлося без потерпілих.

У школі Посад-Покровського на Херсонщині правоохоронці виявили нерозірвані російські касетні боєприпаси. Їх знищили методом контрольованого вибуху.

За добу через обстріли російських військ поранення отримали дві людини. Ще двоє підірвалися на мінах.