​За минулу добу українські бійці знищили 860 окупантів

Українські захисники за минулу добу, 20 січня, ліквідували іще 860 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого загарбники втратили орієнтовно вже 120160 осіб.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3140 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
- артилерійських систем – 2135 (+6) од,
- РСЗВ – 443 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 193 (+3).
Нагадаємо, напередодні над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник "Мерлін-ВР".
Українські десантники у Донецькій області знищили підрозділ російських окупантів.