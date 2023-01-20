Росіяни тричі обстріляли Дніпропетровщину, - Лукашук

Люди від обстрілів, на щастя, не постраждали.

День 20 січня у Дніпропетровській області пройшов з частими тривогами й обстрілами Нікопольщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Вранці та в обід відбулись ворожі атаки по Нікополю і по Марганецькій громаді: росіяни тричі вгатили по району з важкої артилерії і РСЗВ”, - повідомив Лукашук.

Він додав, що внаслідок обстрілів одну господарську споруду знищено. Також було понівечено чотири житлові будинки, автомобіль, мопед та електромережі.

Люди від обстрілів, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровщини 20 січня українські військові збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".