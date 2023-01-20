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Укрзалізниця призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ

Поїзд до Краматорська ходитиме через Слов'янськ.

Укрзалізниця призначає приміські поїзди з Харкова у Краматорськ та Слов'янськ
Фото: Укрзалізниця

З лютого Укрзалізниця призначає нові приміські поїзди за маршрутами Краматорськ - Харків та Харків - Слов'янськ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзди на нових маршрутах почнуть курсувати з 2 лютого.

№6812 Краматорськ - Харків. Відправлення з Краматорська - о 7:25, прибуття до Харкова (через Слов'янськ, де поїзд зупинятиметься о 7:48) - о 13:00.

№6813 Харків - Слов'янськ. Відправлення з Харкова - о 13:40, прибуття до Слов'янська о 18:41.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає новий поїзд №114/113 Львів - Харків. Таким чином розширюється мережа залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині.

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