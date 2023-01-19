Служба безпеки викрила ще чотирьох зрадників у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після захоплення частини регіону чоловіки добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом "Купянск-южной дистанции колеи".

На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення для забезпечення потреб окупантів на східному фронті.

Насамперед, зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини. Також вони організували "передачу" російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу УЗ.

Вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного РФ "залізничного підприємства". За це обіцяли лояльне відношення з боку рашистів та виплату "зарплат" у російських рублях.

Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до Росії, а інші – вирішили «залягти на дно» в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх.

Наразі слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

Четвертому фігуранту, який втік, також повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть експравоохоронця, який співпрацював із росіянами.