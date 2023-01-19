​Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з "Градів"

Росіяни вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"«Градами» та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі… Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку", - написав він.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Наслідки уточнюються.

В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу Нікопольщини були пошкоджені будинки та лінії електропередачі.