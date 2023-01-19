В ISW заявили, що Путін досі не здатний впливати на російський інформаційний простір

Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, не впевнений у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

Так в американському Інституті ведення війни (ISW) проаналізували промову очільника окупантів, присвяченій прориву радянськими військами блокади Ленінграда.

“Путін використав свій виступ 18 січня, щоб повторити стандартну та давню кремлівську риторику, яка помилково стверджує, що Росія розпочала вторгнення в Україну, щоб захистити жителів Донбасу від неонацистів, які, як переконує Кремль, захопили контроль над українським урядом у 2014 році”, – йдеться у звіті аналітики.

Президент РФ не використав розголос цієї події, щоб зробити заяви про нову хвилю мобілізації або офіційне оголошення війни, про що раніше припускали деякі російські блогери. Він також раніше відмовився використати для цього кілька гучних публічних виступів, зокрема новорічну промову та своє скасоване щорічне звернення до Асамблеї Російської Федерації.

“Путін, ймовірно, повторив стандартну кремлівську риторику, бо вона добре резонувала з російською ультранаціоналістичною провоєнною спільнотою, деякі представники якої дедалі критичніше ставляться до того, як він веде війну”, – пишуть в ISW.

Путін може прагнути з часом сформувати російський інформаційний простір, але, схоже, він не хоче або не може спробувати виступити з драматичною промовою, яка може стати суттєвим переломом у його риториці.

“Промова Путіна, ймовірно, є частиною більшої та відносно нової інформаційної спроби загорнути “спеціальну військову операцію” в загальний російський національний міф Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), щоб збільшити підтримку Росії тривалої війни та збільшення мобілізації”, – додали американські аналітики.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що Путін 18 січня може оголосити другу хвилю мобілізації для розширення російської армії.