Байден готовий оголосити про плани щодо переобрання протягом найближчих тижнів, – ЗМІ

Президент США Джо Байден готовий оголосити про свої плани щодо участі у наступних виборчих перегонах на посаду очільника американців протягом найближчих тижнів.
Про це пише The Hill з посиланням на джерела,
Його плани не змінило і виявлення секретних документів, що “викликало активність у Республіканській партії”.
“Нічого не змінилося”, – сказало джерело, знайоме з плануванням майбутньої кампанії президента 2024 року.
Численні джерела інформують, що Байден має намір озвучити про свій намір балотуватися на другий президентськиий термін після виступу про стан країни 7 лютого. А офіційніша заява буде зроблена ближче до весни.
Союзники Білого дому кажуть, що американці віддадуть пріоритет таким питанням, як економіка, а не технічним аспектам навколо документів. Вони очікують, що в найближчі місяці Байден розповість про перемоги під його керівництвом, включно з кількістю робочих місць і уповільненням стрімкого зростання інфляції.
Нагадаємо, для розслідування справи Байдена про поводження із секретними документами призначили спецпрокурора. Ним став Роберт Гур, колишній прокурор США в штаті Мериленд.
Згідно з інформацією ЗМІ, серед знайдених секретних документах часів віцепрезидентства Байдена є конспекти меморандумів щодо України, Ірану та Великобританії.