Байден готовий оголосити про плани щодо переобрання протягом найближчих тижнів, – ЗМІ

Виявлення секретних документів не вплинуло на ситуацію.

Президент США Джо Байден готовий оголосити про свої плани щодо участі у наступних виборчих перегонах на посаду очільника американців протягом найближчих тижнів.

Про це пише The Hill з посиланням на джерела,

Його плани не змінило і виявлення секретних документів, що “викликало активність у Республіканській партії”.

“Нічого не змінилося”, – сказало джерело, знайоме з плануванням майбутньої кампанії президента 2024 року.

Численні джерела інформують, що Байден має намір озвучити про свій намір балотуватися на другий президентськиий термін після виступу про стан країни 7 лютого. А офіційніша заява буде зроблена ближче до весни.

Союзники Білого дому кажуть, що американці віддадуть пріоритет таким питанням, як економіка, а не технічним аспектам навколо документів. Вони очікують, що в найближчі місяці Байден розповість про перемоги під його керівництвом, включно з кількістю робочих місць і уповільненням стрімкого зростання інфляції.

Нагадаємо, для розслідування справи Байдена про поводження із секретними документами призначили спецпрокурора. Ним став Роберт Гур, колишній прокурор США в штаті Мериленд.

Згідно з інформацією ЗМІ, серед знайдених секретних документах часів віцепрезидентства Байдена є конспекти меморандумів щодо України, Ірану та Великобританії.