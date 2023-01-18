Шольц готовий дати Україні танки Leopard, якщо США дадуть Abrams, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови.
Про це повідомляє видання Süddeutschen Zeitung.
“Зазначається, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок він чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску з метою надання допомоги, лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.
На сьогодні компанія Krauss-Maffei Wegmann виготовила близько 3,6 тис. основних бойових танків Leopard 2 і поставила їх у багато країн.
Але, оскільки танк виробляється в Німеччині, федеральний уряд повинен погоджувати кожну поставку в іншу країну.
Видання повідомляє, що експерт із питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити 15 зенітних танків Cheetah, які були передані Катару для захисту Чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.
Раніше депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив - якщо світова спільнота хоче завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, то потрібно надати більше зброї Україні сьогодні.