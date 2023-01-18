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Шольц готовий дати Україні танки Leopard, якщо США дадуть Abrams, - ЗМІ

Наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.

Шольц готовий дати Україні танки Leopard, якщо США дадуть Abrams, - ЗМІ
Leopard 2A5 - основний бойовий танк армії Німеччини, створений німецьким підприємством Краус-Мафай.
Фото: Bundeswehr-Fotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови. 

Про це повідомляє видання Süddeutschen Zeitung

“Зазначається, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок він чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску з метою надання допомоги, лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.

На сьогодні компанія Krauss-Maffei Wegmann виготовила близько 3,6 тис. основних бойових танків Leopard 2 і поставила їх у багато країн.

Але, оскільки танк виробляється в Німеччині, федеральний уряд повинен погоджувати кожну поставку в іншу країну. 

Видання повідомляє, що експерт із питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити 15 зенітних танків Cheetah, які були передані Катару для захисту Чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.

Раніше депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив - якщо світова спільнота хоче завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, то потрібно надати більше зброї Україні сьогодні.

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