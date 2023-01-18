Шольц готовий дати Україні танки Leopard, якщо США дадуть Abrams, - ЗМІ

Наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови.

Про це повідомляє видання Süddeutschen Zeitung.

“Зазначається, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок він чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску з метою надання допомоги, лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.

На сьогодні компанія Krauss-Maffei Wegmann виготовила близько 3,6 тис. основних бойових танків Leopard 2 і поставила їх у багато країн.

Але, оскільки танк виробляється в Німеччині, федеральний уряд повинен погоджувати кожну поставку в іншу країну.

Видання повідомляє, що експерт із питань оборони ХДС Родеріх Кізеветтер закликав викупити 15 зенітних танків Cheetah, які були передані Катару для захисту Чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.

Раніше депутати Європарламенту закликали до негайного розгортання сучасного озброєння в Україні, а також систем протиповітряної оборони нового покоління. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив - якщо світова спільнота хоче завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, то потрібно надати більше зброї Україні сьогодні.