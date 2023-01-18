Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з колишнім головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва”, - написав Кличко.
Він нагадав, що Київрада схвалила рішення про присвоєння Джонсону цього звання наприкінці листопада 2022 року.
Вручення нагороди Джонсону відбулось в Українському домі в Давосі.
Нагадаємо, колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон планує написати книгу про роботу на посаді британського прем’єра.