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Кличко у Давосі вручив Борису Джонсону нагороду

Джонсон отримав нагороду в Українському домі в Давосі.

Кличко у Давосі вручив Борису Джонсону нагороду
Фото: Скріншот з відео

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з колишнім головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

“Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці -  звання Почесного громадянина міста Києва”, - написав Кличко. 

Він нагадав, що Київрада схвалила рішення про присвоєння Джонсону цього звання наприкінці листопада 2022 року. 

Вручення нагороди Джонсону відбулось в Українському домі в Давосі.

Нагадаємо, колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон планує написати книгу про роботу на посаді британського прем’єра. 

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