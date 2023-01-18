Джонсон отримав нагороду в Українському домі в Давосі.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з колишнім головою уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва”, - написав Кличко.

Він нагадав, що Київрада схвалила рішення про присвоєння Джонсону цього звання наприкінці листопада 2022 року.

Вручення нагороди Джонсону відбулось в Українському домі в Давосі.

Нагадаємо, колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон планує написати книгу про роботу на посаді британського прем’єра.