Завтра Київ може розпочати роботу у режимі стабілізаційних графіків, - Yasno

Скоріш за все, завтра відключення в Києві будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку.

День 18 січня в Києві пройшов у режимі екстрених відключень світла. Завтра енергетики сподіваються увійти в режим стабілізаційних відключень за графіком.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт, а на завтра Києву дали обмеження у 938 МВт.

Коваленко пояснив, що завтра відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку.

Гендиректор Yasno додав, що торговельні центри і магазини, котрі продовжують світитись і працювати під час відключень, скоріш за все, мають альтернативні джерела енергії.

Як раніше повідомлялось, енергогенеруючі підприємства на сьогодні не покривають і чверті споживання електрики в Україні, тому аварійні відключення застосовані у восьми областях - Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.