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Завтра Київ може розпочати роботу у режимі стабілізаційних графіків, - Yasno

Скоріш за все, завтра відключення в Києві будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку.

Завтра Київ може розпочати роботу у режимі стабілізаційних графіків, - Yasno
Фото: EPA/UPG

День 18 січня в Києві пройшов у режимі екстрених відключень світла. Завтра енергетики сподіваються увійти в режим стабілізаційних відключень за графіком. 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт, а на завтра Києву дали обмеження у 938 МВт.

 

Коваленко пояснив, що завтра відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку.

Гендиректор Yasno додав, що торговельні центри і магазини, котрі продовжують світитись і працювати під час відключень, скоріш за все, мають альтернативні джерела енергії. 

Як раніше повідомлялось, енергогенеруючі підприємства на сьогодні не покривають і чверті споживання електрики в Україні, тому аварійні відключення застосовані у восьми областях - Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

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