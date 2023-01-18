Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

15 потерпілих у Броварах госпіталізовані, - Ляшко

10 з цих 15 людей потрапили до Опікового центру.

15 потерпілих у Броварах госпіталізовані, - Ляшко
Фото: Пресслужба МОЗ

Керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готується відправити постраждалих у авіакатастрофі у Броварах в європейські клініки.

Про це Ляшко сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами Ляшка, зі самого ранку на місці події працювало 5 бригад екстренної медичної допомоги Київського обласного центру медицини катастроф та ще 2 бригади національного рівня, які належать до Центру медицини катастроф МОЗ.

"Всього допомога була надана 28 постраждалим. Спершу було госпіталізовано 24 людини. Зараз 15 людей на госпіталізації", – констатував міністр.

Окрім того, він зазначив, що 10 з цих 15 осіб потрапили до Опікового центру. З них шестеро дорослих та чотири дитини. За словами Ляшка, лікарі працюють заради того, аби стабілізувати стан поранених.

Водночас паралельно Україна працює для того, аби підготувати документи та відправити постраждалих за кордон в європейські клініки. 

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Серед поранених унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах є люди з опіками 40-50% тіла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також