15 потерпілих у Броварах госпіталізовані, - Ляшко

10 з цих 15 людей потрапили до Опікового центру.

Керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готується відправити постраждалих у авіакатастрофі у Броварах в європейські клініки.

Про це Ляшко сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами Ляшка, зі самого ранку на місці події працювало 5 бригад екстренної медичної допомоги Київського обласного центру медицини катастроф та ще 2 бригади національного рівня, які належать до Центру медицини катастроф МОЗ.

"Всього допомога була надана 28 постраждалим. Спершу було госпіталізовано 24 людини. Зараз 15 людей на госпіталізації", – констатував міністр.

Окрім того, він зазначив, що 10 з цих 15 осіб потрапили до Опікового центру. З них шестеро дорослих та чотири дитини. За словами Ляшка, лікарі працюють заради того, аби стабілізувати стан поранених.

Водночас паралельно Україна працює для того, аби підготувати документи та відправити постраждалих за кордон в європейські клініки.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Серед поранених унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах є люди з опіками 40-50% тіла.