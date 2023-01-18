Будемо працювати день і ніч, щоб відповісти на всі питання, - Клименко про авіакатастрофу у Броварах

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко ставить першочерговим завданням забезпечення стабільної роботи всіх підрозділів відомства.

Про це Клименко сказав в ефірі національного телемарафону.

"Це велика втрата для всього великого колективу Міністерства внутрішніх справ. Чесно кажучи, на даний момент ми просто всі спустошені. Тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів... Хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогоді в катастрофі. На сьогоднішній день наше основне завдання – це продовження тієї лінії та політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський", - сказав Клименко.

Клименко запевнив, що МВС спільно з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора зробить усе, щоб найближчим часом визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася.

"Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - сказав Клименко.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.