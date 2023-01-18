Трагедія у Броварах: уряд створив робочу групу

Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і надзвичайних ситуацій утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

Про це у Телеграм написав керівник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд зібрався на позачергове засідання у зв’язку із трагедією, яка зранку сталась у Броварах. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих в цій жахливій катастрофі. Розслідування займе деякий час, а тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків", - написав Шмигаль.

Зараз на місці трагедії працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка виконуючим обов’язків міністра внутрішніх справ.