Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули діти й батьки в дитсадку (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули діти й батьки в дитсадку (оновлено)
Заседание Верховной Рады начнется в 11:00
Заседание Верховной Рады начнется в 11:00
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини

Втрат серед особового складу та техніки немає. 

Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

Так, з 11:05 до 11:20 зафіксовано 11 влучань в районі населеного пункту Бучки, імовірно, з міномету 82 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. 

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що зранку 17 січня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також