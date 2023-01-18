Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

Так, з 11:05 до 11:20 зафіксовано 11 влучань в районі населеного пункту Бучки, імовірно, з міномету 82 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що зранку 17 січня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.