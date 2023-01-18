Партнери України вже давно не звертають уваги на те, що каже Лавров, - МЗС

Публічні маневри представників російського режиму - лише димова завіса для підготовки до чергової терористичної атаки по Україні.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували висловлювання російського міністра Сергія Лаврова, який заявив, що РФ не збирається вести переговорів із Володимиром Зеленським, а з боку Заходу подібних пропозицій не надходило.

"Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні", - написав у фейсбуці речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - додав він.

Ніколенко зазначив, що Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Зеленського. Це – комплексний документ із 10 пунктів, втілення яких допоможе відновити мир та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.

"Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу", - наголосив речник МЗС.

Наразі команда МЗС на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами.

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