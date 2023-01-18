Гелікоптер з керівництвом МВС мав здійснити рейс у зону бойових дій.

Станом на 12:36 відомо про 16 загиблих внаслідок падіння вертольота в Броварах, з них троє – діти. 25 осіб госпіталізовані, зокрема 10 діток.

"Декілька осіб знаходяться у важкому стані в реанімації", – повідомила в ефірі телемарафону речниця Нацполіції Марʼяна Рева.

Гелікоптер упав біля дитячого садка і житлового будинку. Триває розбір завалів дитсадка, повідомив на брифінгу заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ", – заявив він.

У гелікоптері були девʼять осіб – усі загинули. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, це шість осіб оперативної групи МВС, включно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також троє членів екіпажу ДСНС.

"Усі інші (жертви і поранені. – Ред.) – діти, які були тут, і дорослі, які поруч були", – сказав Тимошенко.

Евакуйовані діти зараз в іншому навчальному закладі, поки що інформації про зниклих безвісти діток немає.

За словами Тимошенка, гелікоптер з керівництвом МВС мав здійснити рейс в одну з гарячих точок бойових дій. Причини катастрофи встановлюють.

Фото: тг-канал Трибуна Бровари

Фото: тг-канал Трибуна Бровари

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов додав, що за фактом катастрофи відкрили кримінальне провадження. Він закликав звернутися на лінію 102 усіх свідків трагедії.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС. На борту були девʼять осіб, зокрема: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вертоліт упав біля дитсадка і житлового будинку.