Станом на 12:36 відомо про 16 загиблих внаслідок падіння вертольота в Броварах, з них троє – діти. 25 осіб госпіталізовані, зокрема 10 діток.
"Декілька осіб знаходяться у важкому стані в реанімації", – повідомила в ефірі телемарафону речниця Нацполіції Марʼяна Рева.
Гелікоптер упав біля дитячого садка і житлового будинку. Триває розбір завалів дитсадка, повідомив на брифінгу заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ", – заявив він.
У гелікоптері були девʼять осіб – усі загинули. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, це шість осіб оперативної групи МВС, включно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також троє членів екіпажу ДСНС.
"Усі інші (жертви і поранені. – Ред.) – діти, які були тут, і дорослі, які поруч були", – сказав Тимошенко.
Евакуйовані діти зараз в іншому навчальному закладі, поки що інформації про зниклих безвісти діток немає.
За словами Тимошенка, гелікоптер з керівництвом МВС мав здійснити рейс в одну з гарячих точок бойових дій. Причини катастрофи встановлюють.
Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов додав, що за фактом катастрофи відкрили кримінальне провадження. Він закликав звернутися на лінію 102 усіх свідків трагедії.
Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС. На борту були девʼять осіб, зокрема: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вертоліт упав біля дитсадка і житлового будинку.