У ПЦУ розповіли деталі про анонсоване до свята Хрещення богослужіння Епіфанія в Києво-Печерській Лаврі

Крім літургії, митрополит звершить також і Чин великого освячення води.

Православна Церква України розповіла подробиці про заплановане урочисте богослужіння з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього. Його 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проведе Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Віряни можуть прийти на літургію до головного собору Лаври на 9 годину. У звʼязку з воєнним станом можливі обмеження, діятимуть заходи безпеки, повідомили в фейсбук Церкви.

"Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній після Божественної літургії звершить також і Чин великого освячення води. Присутні зможуть почерпнути освяченої води у святині українського народу – соборному храмі Успенської Лаври", – зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній звершив на свято Різдва Христового. Вперше за понад 300 років у Лаврі лунала українська молитва.

14 січня в Мінкультури повідомили, що є домовленість про богослужіння і на свято Хрещення Господнього.

Києво-Печерська Лавра використовувалася УПЦ (МП). У грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

5 січня до держави з користування УПЦ (МП) повернулися Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври.

Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).