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Росіяни обстріляли лікарню і коледж у Харківській області

Відомо про одного пораненого – фельдшера. 

Росіяни обстріляли лікарню і коледж у Харківській області
Попередні обстріли Харківської області (ілюстративне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби в Харківській області Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти зазнали ворожих обстрілів. У Кішварівці пошкоджено лікарню, поранення отримав фельдшер.

Він госпіталізований, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм. 

"Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є «прильоти» у приватний сектор", – зазначив він. 

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше чоитир приватні будинки.

Нагадаємо, вчорашній обстріл Купʼянська росіяни проводили з систем С300. Саме ці снаряди влучили в коледж. 

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