Росіяни обстріляли лікарню і коледж у Харківській області

Відомо про одного пораненого – фельдшера.

Минулої доби в Харківській області Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти зазнали ворожих обстрілів. У Кішварівці пошкоджено лікарню, поранення отримав фельдшер.

Він госпіталізований, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є «прильоти» у приватний сектор", – зазначив він.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше чоитир приватні будинки.

Нагадаємо, вчорашній обстріл Купʼянська росіяни проводили з систем С300. Саме ці снаряди влучили в коледж.