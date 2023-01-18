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Загроза ракетних обстрілів України є дуже високою, – Єрін

Не виключають і авіаудари. 

Загроза ракетних обстрілів України є дуже високою, – Єрін
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Загроза нового ракетного удару по Україні була і залишається дуже високою. Також не виключається, що росіяни битимуть і авіацією, повідомив керівник Обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін у ефірі телемарафону.

"В цілому на Таврійському напрямку відмічається певне збільшення кількості обстрілів із інших видів зброї і певне нагнітання ситуації", – заявив він. 

Єрін додав, що про підготовку до наступу на Запорізькому напрямку поки говорити зарано, але відмічаються малі групи ворога, які намагаються перевірити охорону. Сили оборони запобігають цим спробам. 

"Ми не просто готуємось, ми активно готуємось до різних ситуацій. Поки що небезпека на південному напрямку, саме на Запорізькому напрямку, залишається", – додав він.

Звільнення Кінбурнської коси, за його словам, буде відбутися під час звільнення решти Херсонської області. Звільняти окремо косу не є доцільним, бо до неї потрібен сухопутний коридор. Зараз сили оборони тримують Кінбурнську косу під вогневним контролем.

Нині в Чорному морі ворог утримує шість ракетоносіїв із сумарним залпом до 44 "Калібрів". 

Нагадаємо, минулого тижня в Генштабі повідомили, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області"

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